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الدكتور أحمد عكاشة يقدم توصيات للتعامل مع أزمة كورونا

الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي
الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي
أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 5:06 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 5:06 ص

قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي الأسبق، إن العزلة والتباعد الاجتماعي من الأمور المهمة في إخماد المرض، منوهًا بأن المسافة الطبيعية بين الأشخاص في الوقت الحالي يجب ألا تقل عن مترين.

وأشاد «عكاشة» على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بمنع التجمعات، من قرارات غلق المدارس والجامعات والكنائس والمساجد، وكذلك الرياضة، أو أي تجمعات تتجاوز عدد شخصين أو ثلاثة.

وأوضح أنه من الممكن استغلال العزلة في العديد من الأشياء، مثل التقرب ن الأسرة بتناول الوجبات معًا، أو بتعلم شيء جديد، والمساعدة في تنظيم المنزل، بالإضافة إلى قراءة الكتب والقصص.

ونوه بضرورة اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تتمثل في تجنب الأخبار التي تسبب القلق والحزن، والاكتفاء بمتابعة المعلومات الصحية عن كورونا من مرة لمرتين يوميًا على الأكثر للإستفادة مما يدور في البلاد، ومحاولة الاستمتاع بالوقت داخل المنزل.


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