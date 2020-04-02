المغنية الامريكية دوللي بارتون تتبرع بمليون دولار لأبحاث علاج كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن نجمة الغناء الامريكية، دوللي بارتون، أعلنت أنها ستتبرع بمليون دولار، للأبحاث الجارية حاليا من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، كما حثت متابعيها لتقديم التبرعات من جانبهم أيضا إذا أمكن ذلك.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن أيقونة الغناء الشهيرة، قررت التبرع بالمبلغ الضخم لصالح الأبحاث التي تجريها حاليا جامعة "فاندربيلت" الامريكية، من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المعروف ايضا بـ "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي، والمستمر في الانتشار بجميع أنحاء العالم مما يسفر عن وفاة الآلاف من البشر.

وكتبت دوللي /74 عاما/ في تغريدات على موقع "تويتر" أمس الأربعاء: "أخبرني صديقي القديم، د. ناجي أبو مراد، الذي يشارك منذ سنوات عديدة في أبحاث في (جامعة) فاندربيلت، أنهم يحققون بعض التقدم المثير في أبحاثهم بشأن التوصل لعلاج لفيروس كورونا".

وكتبت على "تويتر": "أتبرع بمليون دولار لصالح /فاندربيلت/ من أجل تلك الابحاث، ولتشجيع الأشخاص القادرين للتبرع".

تجدر الاشارة إلى أن تبرع دوللي الخيري يأتي بعد أن كانت قالت مؤخرا إنها تعتقد أن وباء كورونا هو "درس" من الرب.