شباب الكاميرون يصنعون معقمات مجانية لمواجهة كورونا بالمناطق الفقيرة

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تجاوبت مجموعة تسمى بركن الشباب في الكاميرون، مع تفشي كورونا الذي أصاب العشرات في بلادها؛ ليقوموا بتصنيع معقمات محليا وتوزيعها مجانا على الأشخاص المحتاجين والذين لا يستطيعون الوصول لمياه نظيفة لغسل أيديهم.

ويقول أتشيليه كرستيان المشرف على مبادرة معقم لكل شخص لقناة بي بي سي البريطانية إنه وفريقه تحركوا بعدما لاحظوا قلة المعقمات في الأسواق وغلاء أسعارها وقلة جودتها ليوفروا بديلا للأهالي.

ويقول الفريق إن المعقمات التي يصنعونها محليا تطابق معايير منظمة الصحة العالمية إذ تحتوي على 60% من الكحول.

ويضيف كرستيان إن هدف المجموعة في الأيام الأولي تصنيع وتوزيع 5000 علبة معقم وقد نجحوا بأول يوم بتوزيع 1000 علبة.

واتخذ الفريق العاصمة الكاميرونية ياوندي بشكل أساسي؛ فيما يعاني الكثير من سكان الكاميرون نقص المياه النظيفة ما يجعلهم أكثر حاجة لاستخدام معقمات اليدين لعدم وجود ماء صالح لعملية غسل اليدين.

وتتخطى الحالات المصابة بكورونا في الكاميرون الـ200 حالة ما يجعلها من أكثر بلدان إفريقيا السمراء تضررا بالوباء.