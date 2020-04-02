وزير خارجية ألمانيا يؤكد التزام برلين بوعودها بشأن نفقات الدفاع رغم كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ملتزمة بوعودها بشأن زيادة نفقات الدفاع التي تساهم بها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الخميس قبيل لقاء مقرر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع نظرائه من دول الحلف: "بشأن مطلب 2 في المئة (من إجمالي الناتج المحلي) كميزانية دفاع لدول الحلف، سيتم ما تعهدنا به... نحن نلتزم بوعودنا".

كان الحلف قرر في اجتماع عقده بمقاطعة ويلز في بريطانيا عام 2014 أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء زيادة نفقاتها الدفاعية خلال عشرة أعوام لتقترب من هدف 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وكان الائتلاف الحكومي في ألمانيا اتفق على رصد 5ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لنفقات الدفاع بحلول عام 2024، لكنه قرر العام الماضي زيادة ذلك إلى 38ر1 في المئة.

وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارينباور حاليا للوصول إلى نسبة2 في المئة بحلول بداية 2030.

وبالنظر إلى تراجع النمو المتوقع بسبب أزمة كورونا فإن هدف 2 في المئة سيقترب تلقائيا هذا العام على الأقل بدرجة ما – حيث لن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بل سينخفض مقارنة بالأعوام الأخيرة.

ويتوقع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير تراجع اقتصاد البلاد، على الأقل كما حدث في الأزمة الاقتصادية في 2009 عندما بلغت نسبة التراجع وقتها 7ر5 في المئة.