وزير الطاقة الروسي لا يستبعد المزيد من انخفاض أسعار النفط لكن ليس بالضرورة لفترة طويلة

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه لا يستبعد تواصل الانخفاض في أسعار النفط، لكن ليس بالضرورة أن يستمر لمدة طويلة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن نوفاك قوله - في مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو" (إيخا موسكفي) -"لا نستبعد أن يكون السعر أقل [سعر النفط]، لأن هذه الفترة هي فترة غير مسبوقة، لم تحدث من قبل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستمر انخفاض الأسعار لفترة طويلة".

وأضاف وزير الطاقة الروسي، أنه في الظروف الحالية، صفقة "أوبك+" لن يكون لها أي فائدة حتى في حال خفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل كما اقترحت السعودية.

وقال نوفاك: "يمكنني أن أؤكد أن صفقة (أوبك+) بحد ذاتها في الظروف الحالية لن يكون لها أي فائدة حتى في حال [قبول] اقتراح السعودية حول خفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل يوميا".

يُذكر أنه لم تتمكن دول (أوبك +)، يوم 6 مارس الفائت، من التوصل إلى اتفاق حول تغيير معايير الصفقة الخاصة بخفض إنتاج النفط أو تمديده. وعلى وجه الخصوص، اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط الحالية، بينما عرضت المملكة العربية السعودية - زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارا من 1 أبريل الجاري. وهذا ما تسبب في انهيار سوق النفط، حتى انخفض سعر خام برنت يوم 30 من مارس الماضي، لسعر العقود الآجلة لشهر يونيو إلى 26.6 دولار للبرميل، وانخفض سعر الخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارًا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2002.