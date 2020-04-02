جوكو ويدودو: يمكن للإندونيسيين الاحتفال بعيد الفطر في بلداتهم رغم المخاوف من كورونا

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ذكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أنه سيتم السماح لملايين من الإندونيسيين الاحتفال بعيد الفطر في بلداتهم مسقط رأسهم رغم مخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا.

وقال جوكو في مؤتمر صحفي: "أود أن أشجع المجتمعات على المشاركة في عملية المراقبة بحيث يمكن للمحتفلين بعيد الفطر عزل أنفسهم (في بلداتهم مسقط رأسهم)".

ومن المتوقع أن يحل عيد الفطر في 23 مايو على حسب رؤية الهلال الجديد.

وفي العام الماضي سافر نحو 15 مليون من المحتفلين بعيد الفطر من منطقة جاكرتا الكبرى إلى بلداتهم عبر أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم.

وسجلت إندونيسيا 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 اليوم الخميس، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 1790 حالة، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 170 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

وأصدر الرئيس أمس الأول الثلاثاء مرسوما بطوارئ صحية وطنية وأمر بـ"قيود اجتماعية " على نطاق واسع.