المغرب: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 44 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 44 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 691 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت «الصحة» أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغت 30 حالة حتى الآن، وذلك بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 2815 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.