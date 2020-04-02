كورونا يكبد الدوري الإسباني خسارة ما يقرب من مليار يورو

خطر كبير ينتظر بطولة الدوري الإسباني، في ظل استمرار تجميد النشاط الكروي، جراء انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت اليوم الخميس، إلى أن الليجا الإسبانية تواجه خطر تكبد خسائر كارثية بسبب تجميد النشاط، تصل إلى 956 ونصف مليون اليورو.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، حجم الخسائر، والتي جاءت بأنه في حالة تم استكمال منافسات الليجا بدون حضور الجماهير، ستصل الخسارة إلى 303.4 مليون يورو.

ولكن في حالة عادت المسابقة بحضور الجماهير، فإن الخسائر ستصل إلى 156.4 مليون يورو، بسبب فترة التوقف الحالية.

وأوضحت "ماركا" أن لاعبو الدوري الإسباني، سيتحملون نسبة 47% من الخسائر، إذا لم ينتهي الموسم، وهو ما يعادل 451 مليون يورو، ولكن في حالة أقيمت المباريات المتبقية من البطولة، بدون جماهير سيتحمل اللاعبون خسارة 140 مليون يورو من أصل 303.4 مليون يورو، وترتفع النسبة إلى 49% إذا لعبت المباريات في ملاعب كاملة (77 مليون يورو من أصل 156 مليون يورو.