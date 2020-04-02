استمرار التطهير والتعقيم بجميع مراكز أسيوط في مواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة، حيث تنسق الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومديريات الخدمات باستكمال الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني في والأماكن العامة، ومناطق التجمعات ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد، وماكينات الصرف الآلي والمدارس والأحياء، والمديريات والشوارع والميادين، وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن قيادات المحافظة تتابع باستمرار مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة أعمال التنفيذ اليومي لخطة التطهير والتعقيم بالمراكز حيث يتابع المهندس عمرو عبدالعال خطة التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط وبقرى مركز أسيوط.

كما يتابع المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، قرى ومراكز الجنوب ويتابع المهندس نبيل الطيبي قرى ومراكز الشمال حيث يتم المرور المستمر على المراكز؛ للتأكيد على النظافة العامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من خلال عمليات التعقيم والتطهير اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية وطبقا لخطة الدولة الشاملة بشان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشاد بدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات.

وأكد ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام للمحافظة في مختلف المدن والمراكز والقرى.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة فضلا عن أرقام المحافظة للشكاوي من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.