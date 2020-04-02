تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا عبر الانتقال المحلي في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم - أن التقارير الوبائية أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" عن طريق المخالطة؛ لتصبح تلك الحالة هى الأولى للانتقال المحلي للفيروس في السودان، حيث إن الإصابات السبع الأخرى، والتي توفيت منها حالتان، كانت كلها عائدة من الخارج.

وأضافت "الصحة السودانية" أن مجمل حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في مراكز العزل بالسودان بلغت 127 حالة اشتباه منها 15 حالة يوم أمس الأربعاء.. مشيرة إلى متابعة 2833 شخصا من القادمين من عدد من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم، منذ 25 يناير الماضي منتشرين في عدد من الولايات.