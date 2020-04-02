عمال فورد يتطوعون لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي بمصنعها في ميشيجان

تبدأ شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي، باستخدام متطوعين من عمالها في مصنعها بمنطقة فلات روك بولاية ميشيجان وهو المصنع الذي ينتج السيارة فورد موستانج والسيارة لنكولن كونتنينتال، بحسب مسؤولين في نقابة يونايتد أوتو ووركرز (يو.أيه.دبليو) لعمال السيارات في الولايات المتحدة.

وأشارت النقابة إلى أن شركة فورد أبلغت يوم الثلاثاء الماضي العاملين في المصنع اعتزامها إعادة تشغيله لإنتاج اجهزة التنفس الاصطناعي، وأنها تحتاج إلى عمال يتطوعون للعمل فيه مقابل الحصول على أجورهم، حيث كانت فورد وباقي شركات السيارات في الولايات المتحدة قد أغلقت مصانعها منذ الشهر الماضي بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان العديد من الشركات الصناعية في الولايات المتحدة، تحولت إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي لسد النقص الشديد فيها نتيجة الأعداد الكبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يحتاجون إلى هذه الاجهزة لإنقاذ حياتهم.

ونشر الفرع المحلي لنقابة عمال السيارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي رسالة تقول إنه تم اختيار مصنع فلات روك لاستخدامه في إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وسيتلقى عمال المصنع دعوة للعودة إلى التطوع بالعمل في المصنع على أن يرد العامل على الدعوة خلال 24 ساعة من تلقيها، مضيفا أن المصنع سيعمل 3 نوبات عمل يوميا .

وكان كيلي فيلكر المتحدث باسم قطاع التصنيع في فورد، صرح في بيان مكتوب بأن فورد تعمل مع شركات ثري إم وهيلث كير وشركة يو إيه دبليو لانتاج المواد الطبية التي يحتاج إليها المتواجدون على الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد وستنشر الشركة المزيد من التفاصيل فيما بعد.