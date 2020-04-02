بيل جيتس يرسم خطة لإنقاذ أمريكا من كورونا

وجه الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة، انتقادات لاذعة للإجراءات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مقترحا خطة من 3 خطوات لكبح جماح الفيروس الذى أودى بحياة 5780 حالة وفاة، وأكثر 236 ألف مصاب.

وقال بيل جيتس في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأربعاء، إنه "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة أضاعت الفرصة للتقدم في (المعركة) ضد فيروس كورونا، لكن الفرصة لاتخاذ القرارات الهامة لم تفت بعد".

وأوضح بيل جيتس أن "الخيارات التي نتخذها نحن وقادتنا الآن سيكون لها تأثير هائل على متى تبدأ أعداد الإصابات في التراجع، وإلى متى سيبقى الاقتصاد مغلقا، وكم عدد الأمريكيين الذين سيتعين عليهم دفن أحد أحبائهم بسبب كورونا".

واقترح مؤسس مايكروسوفت، 3 إجراءات ضرورية يجب أن تتخذها الولايات المتحدة لكبح جماح الفيروس، استنادا إلى مشاورات وتوصيات من خبراء ومختصين يعملون في مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، التي تمول بحثا للمساهمة في إيجاد علاج لكورونا.

وأوضح بيل جيتس أن الخطوة الأولي تتمثل في نهج متسق للإغلاق، حيث إنه لا تزال هناك ولايات ومقاطعات لم تغلق بالكامل، وفي بعض الولايات لا تزال الشواطئ مفتوحة بينما لا تزال المطاعم تقدم وجبات الطعام في داخل صالاتها، واصفا هذا الوضع بأنه "كارثة".

كما لفت الملياردير الأمريكى إلي أن الفيروس ينتقل بحرية في الولايات المتحدة لأن الناس يستطيعون السفر داخليا، مرجحا أن يبدأ انخفاض عدد الإصابات بعد 10 أسابيع أو أكثر من تطبيق الإغلاق التام.

أما عن الإجراء الثاني، فيتمثل في تكثيف إجراء الفحوص وتوفير المزيد من الاختبارات من قبل الحكومة الفيدرالية، مطالبا بمنح الأولوية بإجراء الفحوص للعاملين في المجال الطبي، ثم الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة للفيروس، ثم الأشخاص المحتمل تعرضهم للإصابة.

وأشاد بيل جيتس بقرار ولاية نيويورك توسيع قدرتها على إجراء الفحوص لتصل إلى 20 ألف اختبار يوميا.

وتتعلق الخطوة الثالثة، باتباع نهج قائم على البيانات لتطوير العلاجات واللقاحات، مشددا على أن القادة يمكنهم المساعدة خلال عدم إثارة الشائعات أو الذعر.