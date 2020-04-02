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تسجيل 900 إصابة بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي

كورونا في الجيش الأمريكي
كورونا في الجيش الأمريكي
حازم حسن
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 10:22 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 10:22 م

ارتفاع إصابات العاملين بـ«الدفاع الأمريكي» إلى 1638 حالة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 900 إصابة بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي، ليصل إجمالي الإصابات من العاملين في البنتاجون إلى 1638 شخصًا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء الماضي، وفقًا لوكالة أنباء «رويترز»، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي إلى ثلاثة جنود.

وذكرت أنه تم تسجيل وفاة أول جندي أمريكي بسبب كورونا، السبت الماضي، والذي كان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس الماضي، مشيرة في الوقت ذاته إلى زيادة حادة بعدد الجنود المصابين بالفيروس الذي يواصل انتشاره بالعالم.


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