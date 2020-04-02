رئيس الموساد الإسرائيلي في عزل صحي بعد مخالطته لوزير الصحة المصابة بكورونا

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في عزل صحي.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن هذا جاء بعدما خالط كوهين وزير الصحة يعقوب ليتسمان الذي تم اليوم الخميس رسميا إعلان إصابته بفيروس كورونا.