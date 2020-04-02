وزير خارجية ألمانيا: علينا التصدي للأخبار الكاذبة في ظل أزمة كورونا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي التصدي للأخبار الكاذبة الموجهة من حكومات معينة في ظل وباء كورونا.

وأضاف ماس اليوم الخميس في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) مع نظرائه من دول حلف الأطلسي إن البعض حاولوا استغلال الوضع الحالي لأغراض دعائية، "لإعطاء أنفسهم مزيدا من الظهور في دائرة الضوء".

وأكد الوزير الاتحادي أنه يجب اتخاذ رد فعل ضد الأخبار الزائفة، من خلال "إجراءات مضادة" تستند على حقائق، سواء داخل التحالف العسكري أو في الاتحاد الأوروبي.

وثمة اتهامات لروسيا والصين بصفة خاصة بالرغبة في ضرب رأس المال من خلال دعاية حكومية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أعربت عن استيائها مؤخرا من أن كثيرا من المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد تأتي من روسيا، لافتة إلى أن المصادر ارتبطت جزئيا بالكرملين.

وبحسب حملة "الاتحاد الأوروبي في مواجهة التضليل الإعلامي"، هناك حوالي 26 تقريرا لوسائل إعلام مقربة من الكرملين، نشرت في الفترة من 22 كانون يناير الماضي وحتى الأول من أبريل الجاري، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسجل فشلا في مواجهة أزمة كورونا.