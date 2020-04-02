وزيرة التجارة والصناعة: استمرار عمل المصانع هو الأهم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قرارات الوزارة بحظر تصدير المستلزمات الطبية وكذلك البقوليات، جاء بالتنسيق والاتفاق مع وزارتي التموين والزراعة، لسد احتياجات الدولة من المخزون الاستراتيجي.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن الوزارة لن تتخذ أي قرار يضر بمصلحة الدولة، مؤكدة أن استثناء بعض المنتجات من حظر التصدير، جاء بعد التأكد من توافر كميات كبيرة منها لدى المصدرين.

وأشارت إلى وقف تصدير المستلزمات الطبية، من معقمات ومطهرات؛ نظرًا لشدة الحاجة لها في الوقت الراهن، مؤكدة أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تتم عمليات توزيع المنتجات الطبية على جميع المستشفيات بشكل عادل تحت إشراف الصحة.

وأوضحت أن الوزارة تواجه تحديًا فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، والتي كان تعمدت على الاستيراد بشكل أساسي، قائلة إنه يتم العمل على توفيرها من خلال تصنيعها محليًا.

ولفتت إلى تلقي الوزارة حوالي 1008 طلبات من المصانع، بالعمل لفترات إضافية، مع الحصول على تصاريح انتقال الشاحنات في أوقات الحظر، وتمت الموافقة عليها، مؤكدة أن استمرار عمل القطاع الصناعي مهم في ظل أزمة فيروس كورونا.