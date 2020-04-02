الرئيس الجزائري يشيد بنجاح فريق طبي وضع نظام للكشف عن كورونا عن بعد

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لولاية "تيزي وزو"، الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس تبون - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "سعدت بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بكورونا".

واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه المبادرة بمثابة خدمة تستحق التقدير والتشجيع، معربا عن أمله في الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات وإراحة المواطنين.