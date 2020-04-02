بولندا: حكم العدل الدولية بشأن اللاجئين ليس له أهمية عملية

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أن هزيمة بولندا، اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية في نزاع بشأن إعادة توزيع طالبي اللجوء في عام 2015، ليست له أهمية عملية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة لوكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التوزيع التي اتخذت في 2015 انقضت صلاحيتها في سبتمبر 2017 وبالتالي تنفيذها لم يعد ممكنا.

وكانت بولندا، رفضت قبول اللاجئين آنذاك للدفاع عن الأمن الداخلي لبلادها ضد الهجرة غير المسيطر عليها.

وجدت محكمة العدل الأوروبية -أرفع محكمة بالاتحاد الأوروبي- أن جمهورية التشيك وبولندا والمجر قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اللاجئين. وقال القضاة في لوكسمبورج اليوم الخميس إنه كان ينبغي على الدول الثلاثة ألا ترفض تنفيذ قرارات الأغلبية بإعادة توزيع طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا.