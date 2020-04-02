ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في إيطاليا إلى 68

أعلنت مصادر صحية إيطالية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68، وفقا لبيانات صدرت عن الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان الإيطالي.

وأضافت المصادر، نقلا عن وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن "الطبيب جانباولو سباردوليني، هو الأخير الذي تمت إضافته إلى قائمة المعاطف البيضاء الذين سقطوا ضحايا فيروس كورونا، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد، وبذلك يرتفع عدد الضحايا المسجلين لدى الإتحاد إلى 68".

وفي السياق، أطلق رئيس خدمة الإسعاف ماريو بالتسانيللي، وسكرتيرها فرانشيسكو مارينو صرخة ألم، قائلان: "لم يعد بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو: نحتاج إلى معدات وقائية شخصية وفحص العدوى للعاملين في الخطوط الأمامية لحالة طوارئ فيروس كورونا".

ووصف بالتسانيللي و مارينو في رسالة مفتوحة للصحافة، الحالة بأنها "عبثية وغير مقبولة"، وطالبا الحكومة بـ"إجابات ملموسة فورية"، والتي "لم يعد من الممكن تأجيلها".

واختتما بالقول: "خدمنا الدولة بكل فخر، دون أن نتوانٍ في أي شيء، وهذا لا يعني أن نكون أبطالا ولا أن نترشح لأن نصبح أبطال في الذاكرة، أي أبطال الموتى، كما يحدث بالفعل وبشكل مأساوي".