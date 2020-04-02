ألمانيا استقبلت 113 مريضا من دول أوروبية في ظل أزمة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن مستشفيات ألمانية استقبلت في الفترة الراهنة 113 مريضا مصابا بفيروس كورونا، من دول شريكة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة لـ(د.ب.أ)، أنه تم إحضار 85 مريضا من هؤلاء المرضى إلى ألمانيا، من مناطق فرنسية تعاني من عبء شديد بسبب الأزمة، وتم إحضار 26 شخصا من إيطاليا واثنين من هولندا.

وأضافت الوزارة أن هناك 81 سريرا آخر محجوز في تسع ولايات ألمانية لمرضى من إيطاليا، وهناك 14 سريرا محجوز في ثمان ولايات ألمانية لمرضى من فرنسا.

يشار إلى أن إيطاليا تعد الدولة الأكثر تضررا بالاتحاد الأوروبي من جائحة وباء كورونا ويزيد عدد المصابين بها على 110 ألف مصاب.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، فإن عدد المصابين في فرنسا يبلغ 58 ألف شخص ومن ثم فهي تأتي بعد إيطاليا مباشرة، ثم إسبانيا وألمانيا وهولندا.

وكان تم نقل المرضى من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا جزئيا على متن طائرات تابعة السلاح الجوي الألماني.

فضلا عن ذلك يتم الاستعانة بفريق مكون من أطباء وممرضين تابعين لمستشفى يينا الألماني الجامعي في مدينة نابولي الإيطالية منذ أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، تم إرسال 7 أطنان من وسائل المساعدة من بينها أجهزة تنفس وأقنعة طبية إلى إيطاليا، وتم التعهد بتوريدات أخرى، ولكن لا تزال مباحثات جارية حول الاحتياج الملموس لهذه المعدات.

وكانت ألمانيا عرضت على إسبانيا استقبال مرضى الرعاية المركزة في مستشفيات ألمانية، إلا أن الحكومة الإسبانية لم تتطرق لهذا العرض حتى الآن، لأن التركيز لا يزال منصبا حاليا على إعادة توزيع المرضى داخل إسبانيا نفسها، بحسب بيانات الخارجية الألمانية.

ولكن وزارة الخارجية أشارت إلى أن هناك مبادرة مساعدة خاصة من مجموعة مستشفيات "هليوس" التي أرسلت يوم الاثنين الماضي فريقا مكون من 5 أطباء وممرضين وكذلك أجهزة تنفس إلى مدريد.