شركه ألمانية تعتزم تفعيل إنتاج عقار ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة باير الألمانية لصناعة الكيماويات والدوائيات اعتزامها توسيع نطاق إنتاج مادة الكلوروكين وهي مادة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليوم الخميس، قال رئيس الشركة فيرنر باومان إنه من المنتظر تعديل مرافق الإنتاج في أوروبا لإنتاج عقار ريزوشين الذي يحتوي على المادة الفعالة الكلوروكين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العقار الذي تعتزم باير التبرع به مجاناً للحكومات في ظل أزمة كورونا، يتم إنتاجه في مصنع الشركة بباكستان.

وفى غضون ذلك، حذر وزير الصحة ياتس شابان من مغبه تخفيف القيود على الحياه العامه فى بلاده داعيا الى استمرار الاجراءات المشدده مثل غلق المتاجر والمدارس لاشعار آخر لافتا الى أن تراجع معدلات الزيادة في انتشار الفيروس لا يعتبر اتجاهاً نهائياً، مشيرا إلى إمكانية وجود اسباب تتعلق بالإحصاء والإبلاغ عن حالات الإصابة.

جدير بالذكر ان المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا يوم الأربعاء على تمديد القيود المفروضة على التجول في البلاد حتى يوم الأحد التالي لعيد الفصح.