 فيديو.. الوطنية للشباب توضح تفاصيل المبادرة الرقمية 2020 للتعليم عن بعد - بوابة الشروق
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فيديو.. الوطنية للشباب توضح تفاصيل المبادرة الرقمية 2020 للتعليم عن بعد

نوره علي
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 3:57 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 3:57 م

قالت رشا راغب، المدير التنفيذي لأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إنه وفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أطلقت الأكاديمية المبادرة الرقمية 2020، للتعليم عن بعد.

وأضافت في مداخله هاتفية مذاعة عبر فضائية «ten»، اليوم الخميس، أن المبادرة عبارة عن منصة إلكترونية، تحوي فصول وقنوات تعليمية، تتيح لطلاب الأكاديمية استكمال دوراتهم التدريبية، التي تأهلهم للالتحاق بوظائفهم في الجهات المختلفة.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع حوالي 300 طالبًا وطالبة من الخريجين، خارج مصر عن طريق المنصة الإلكترونية، من أجل متابعة البرامج الإقليمية في القارة الإفريقية، خاصة طلاب مبادرة وتأهيل الشباب الإفريقي.

وتابعت أن المبادرة تقدم خدمة مجتمعية، من خلال بث جميع المحاضرات والبرامج التوعوية عن طريق تطبيق سمعي على الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني، موضحة أن الخدمات ستكون متاحة لجميع المواطنين.

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