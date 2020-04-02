لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل لخرقها سيادته

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، متهمة إسرائيل بخرق السيادة اللبنانية على نحو يتسم بالخطورة، وذلك بقيام 3 طائرات حربية إسرائيلية مؤخرا بقصف مواقع سورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية، الأمر الذي يشكل تهديدا للبنانيين الآمنين.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن الخرق الإسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية، يأتي في وقت يواجه العالم أجمع خطر تفشي وباء كورونا، مطالبة من مجلس الأمن وضع حد نهائي للخروقات الإسرائيلية، ومؤكدة أن إسرائيل تتمادى في انتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا.