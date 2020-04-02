الرئيس العراقي يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير المصري لدى العراق علاء موسى تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير المصري علاء موسى، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أهمية تنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره.

وحمل الرئيس العراقي، السفير تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا للشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار وتجاوز تداعيات وباء "كورونا" الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

بدوره، أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خدمةً للمصالح المشتركة، مبديًا رغبة بلاده في التعاون لمكافحة هذه الجائحة وبما يحقق الصحة والسلامة للإنسانية.