طه إسماعيل: الأهلي وفتحي افتقدا للاحترافية في ملف المفاوضات

انتقد طه إسماعيل إدارة النادي الأهلي في ملف التجديد لأحمد فتحي لاعب الفريق، الذي أعلن رفضه العرض المقدم من النادي، والرحيل بانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

قال طه إسماعيل خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 ":"عدم الاحترافية من الطرفين.. شريف إكرامي حدد موقفه مبكرا، وظروفه سهلت الأمور، لأنه لا يشارك أساسيا، لذا له مبرر، وهذا حقه، وأعلن موقفه مبكرا".

وأضاف رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي "فتحي لم يقدر على إعلان رغبته مبكرا، لأنه يعلم أن لديه عرض ومقتنع به، لذا لم يكشف ورقه منذ البداية، وفكر كيف سيفكر في استكمال الموسم مع الأهلي".

وأشار طه "لم يصرح فتحي برغبته لأسباب، والآن أعلن أنه سيرحل، والاتحاد الدولي لكرة القدم مد الموسم، لذا اللاعب مربوط مع الأهلي لسبتمبر المقبل".

وأتم طه إسماعيل تصريحاته "الأهلي في تجديده للاعبين كان من المفترض أن يتحرك مبكرا، الأزمة في ملف فتحي أنه لم يعلن موقفه والإدارة لم تتحرك للتجديد له منذ سنة".