البترول: تعزيز نشاط تموين السفن والطائرات لزيادة الإيرادات الدولارية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تعزيز الأنشطة التخصصية لشركات توزيع المنتجات البترولية مثل نشاط تموين السفن والطائرات باعتباره مورد دولاري يعظم من إيرادات واقتصاديات تلك الشركات، مشيرا إلى أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والمعدات ورفع كفاءة الموارد البشرية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتعزيز قدراتهم الفنية في هذا النشاط الحيوي، والمتابعة المستمرة لأعمال نقل وتوزيع الوقود والالتزام الصارم بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وشدد الملا - خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس - على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج عمل تطوير الأنشطة البترولية بكافة محافظات الصعيد واستدامة تأمين احتياجاته من المنتجات البترولية، وتحسين كفاءة منظومة نقل وتوزيع الوقود من خلال تطوير محطات التموين والمستودعات وزيادة المنافذ التسويقية، وإنشاء محطات تموين وخدمة جديدة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس .

من جانبه، أوضح المهندس ناصر شومان رئيس "النيل لتسويق البترول" أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول محطة جحدم بأسيوط ومحطة القرنة بالأقصر خلال العام، ويبلغ أسطول الشركة من السيارات الصهريجية 27 سيارة ذات سعات مختلفة لتأمين وصول المنتجات البترولية وسرعة تلبية احتياجات محطات الشركة وعملائها.

ولفت أنه تم تحقيق زيادة في الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والغردقة ونويبع وشرم الشيخ وسفاجا والسويس سفاجا ، ومن نشاط تموين الطائرات بمطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج والعلمين.

كما استعرض أهم ملامح الخطة المستهدفة خلال عام 2020، حيث أوضح أنه من المخطط تشغيل 17 محطة تموين وخدمة جديدة، وإنشاء محطات مشتركة مع شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتوريد وحدتين لتموين الطائرات وتعد هذه الوحدات هي الأولى في مصر التي تعمل طبقاً للمواصفات البيئية القياسية للوقود، واعتماد الشركة بمنطقة جنوب الوادي من سلطة الطيران المدني كمركز معتمد للتدريب على الخدمات الفنية لتموين الطائرات لمطارات جنوب الوادي، بالإضافة إلى التوسع في مجال تموين السفن.

كما تقوم الشركة بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أنشطة تصنيع وإنتاج الزيوت والكيماويات بأعلى معايير الجودة.