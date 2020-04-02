عضو في مجلس السيادة السوداني: إزالة التمكين خط استراتيجي للحكومة

أكد نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال، عضو مجلس السيادة بالسودان محمد الفكي، أن إزالة التمكين خط استراتيجي للحكومة، ويعد أحد أهداف ثورة ديسمبر.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، اليوم الخميس، 13 قرارا تراوحت بين الإعفاء لمديري إدارات بعدد من الوزارات، وإنهاء خدمات عدد من العاملين بوزارتي المالية، والشباب والرياضة، وإلغاء تسجيل وتراخيص عدد من المنظمات والشركات، واسترداد وايلولة عدد من المستشفيات لوزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وقال الفكي - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب اجتماع اللجنة برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين - إن عدة قرارات ستصدر خلال الأيام المقبلة، لاسيما أنه تم التأكيد من كل أجهزة الدولة المختلفة بأن تفكيك نظام الـ30 من يونيو هو الخط الاستراتيجي للحكومة، وهو أحد مطالب الثورة.

وأشار الفكي إلى التعاون الوثيق بين كافة أجهزة الدولة، مشددا على أن كل الأجهزة تعمل بتناغم تام وتعاون، وكل الوزارات تدرس ملفات الموظفين والعاملين بها.

وأضاف أن اللجنة أوصت بفصل عدد من الموظفين والحجز على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر لمراجعة ملفاتهم والتجاوزات التي ارتكبوها، موضحا أن اللجنة اتخذت في اجتماعها اليوم 13 قرارا بالإجماع وتم تأجيل عدد من القرارت الأخرى لمزيد من الدراسة، لأنها مرتبطة مع بعضها البعض.

وفيما يتعلق باسترداد الأموال، قال الفكي إن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك تواصل عملها مع الشركات التي تعمل في مجال استرداد الأموال، واستدعت بيوت خبرة عالمية، لافتا إلى أن عملية تعقب الأموال هى عملية معقدة.