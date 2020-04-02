ارتفاع حصيلة الوفيات في اليونان إلى 52 حالة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 52 حالة.

وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن حالة الوفاة الأولى هي لرجل يبلغ 51 عامًا من مدينة كاستوريا وكان قد سجل سابع إصابة بالفير وس في المدينة.

وبحسب الصحيفة، توفيت اليوم سيدة تبلغ 76 عامًا من مدينة بيلا وكانت قد جاءت من قرية فوستاني اليونانية، أحد المجتمعات الصغيرة الواقعة بشمال اليونان والتي تخضع لحجر صحي بعدما تفشى فيروس كورونا بين سكانها وغالبيتهم من كبار السن.