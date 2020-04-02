لندن: جونسون يعاني أعراضا خفيفة لعدوى كورونا

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قال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يعاني أعراضا خفيفة لعدوى فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء سيباشر مواعيد رسمية بعد انتهاء فترة العزل الذاتي، والتي من المفترض أن تستمر سبعة أيام.

وتنتهي فترة عزل جونسون غدا الجمعة، وقد واصل جونسون عمله خلال تلك الفترة من الحجر الصحي المنزلي عبر الهاتف والفيديو.

ووصل عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى أكثر من 2900 حالة بحلول بعد ظهر أمس الأربعاء.

ويواجه جونسون انتقادات قوية لتأخر رد فعل حكومته على انتشار الفيروس.