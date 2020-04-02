برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يعلن وفاة إحدى رائداته بسبب كورونا

أعلن برنامج الامم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" فى بيان فى جنيف اليوم الخميس عن وفاة احدى العالمات الرائدات فى مجال مكافحة فيروس مرض الإيدز أول أمس الثلاثاء وهى جيتا رامجى بعد اصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من تداعياته.

وقالت وينى بيانييما المديرة التنفيذية للبرنامج الأممى، إن رامجى كانت عالمة وباحثة بارزة كرست حياتها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للنساء والفتيات فى أفريقيا وان وفاتها تعتبر خسارة فادحة فى وقت كان العالم فى أمس الحاجة إليها.

وأضافت -في بيان اليوم الخميس- أن جيتا رامجى كانت تحظى بتقدير عالمي على بحثها الرائد في مجال تقنيات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للنساء كما انها شغلت منصب كبير العلماء المتخصصين في معهد أوروم حيث عملت على تحسين صحة الناس والمجتمعات من خلال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والبحث والابتكار كما شغلت سابقا أيضا مناصب كبير الأخصائيين ومدير وحدة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بمجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا وأستاذ مساعد في قسم الصحة العالمية بجامعة واشنطن وكانت أيضا أستاذا فخريا فى قسم علم الأوبئة وصحة السكان فى كلية لندن للصحة والطب الاستوائى.