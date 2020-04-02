الرئيس الألماني يشكر الكنائس على عملها في ظل أزمة كورونا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن امتنانه للكنائس على التزامها وعملها في ظل مكافحة وباء كورونا.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، إن الكنائس اتخذت جميع الإجراءات لحماية الأشخاص بشكل مبكر وقامت بإلغاء فعاليات كثيرة، لا سيما مراسم الصلوات التقليدية.

يذكر أن الرئيس الألماني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، الأسقف جيروج باتسينج، ورئيس مجلس للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، الأسقف هاينريش بدفورد-شتروم.

وأكد شتاينماير قائلا: "يعني ذلك – لاسيما في فترة عيد الفصح الوشيكة- منعطفا لا مثيل له في الحياة الدينية بالنسبة لكثير من المتدينين في بلادنا".

وفي الوقت ذاته أشار الرئيس الألماني إلى أن هناك كثيرا من الأفكار المبدعة في المحليات من أجل توفير عروض روحانية للناس في ظل هذه الظروف ومن أجل تجميعهم افتراضيا عن طريق قداسات أو صلوات متزامنة.

وأضاف ديوان الرئاسة، أن شتاينماير أشاد بالطريقة التي تدعم بها الكنيسة الكاثولوكية والإنجيلية وغيرها من المؤسسات العقائدية كثيرا من الأشخاص حاليا روحانيا ورعويا في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية.