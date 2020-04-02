أطلقت قيادة الجيش اللبناني، تحذيرا من العبث بالأمن الصحي للبلاد، داعية اللبنانيين إلى التزام منازلهم والابتعاد عن التجمعات، تقيدا بقرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة قبل 18 يوما بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وتفشيه.

وحثت قيادة الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم - كافة اللبنانيين على عدم خرق حظر التجول الذي يبدأ في السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، متوجهة إليهم بالنصح بضرورة الحفاظ على صحتهم بما يحمي صحة المجتمع ككل.

وعلى صعيد متصل، انتشرت وحدات الجيش في عموم مدينة طرابلس (شمالي لبنان) والتي كانت قد شهدت على مدى اليومين الماضيين تجمعات كبيرة من المواطنين على نحو مثل خرقا كبيرا لقرار منع التجول، الأمر الذي خلق حالة من التوتر في المدينة لاسيما بعدما أقدمت مجموعات من سكان المدينة على التظاهر احتجاجا على تفاقم التدهور الاقتصادي والمعيشي جراء التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخرا في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشوهدت وحدات الجيش وهي تتمركز بأعداد كبيرة في أحياء مدينة طرابلس، لمنع أية تجمعات وتطبيق قرار منع التجول وحث اللبنانيين من سكان المدينة على التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

كما حلقت طائرات الجيش المروحية في سماء طرابلس، مطلقة التحذيرات لسكان المدينة من إقامة أي تجمعات ومشددة على وجوب التزام المنازل حرصا على سلامتهم الصحية وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 494 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 16 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب، قد أعرب في وقت سابق من اليوم عن انزعاجه من الخروقات التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية لحالة التعبئة العامة، مشيرا إلى أن بعض المناطق تشهد عدم انضباط، كما أن هناك مناطق أخرى بكاملها لا تلتزم التدابير والإجراءات الوقائية، ومحذرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددا وفرض تدابير قاسية إزاء "حالة الاستخفاف بخطورة انتشار الوباء".