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أزمة كورونا ترفع مبيعات الكتاب الإلكتروني في فرنسا

باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 4:04 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 4:04 م

تسببت أزمة كورونا الراهنة، في ارتفاع سريع لمبيعات الكتاب الإلكتروني في فرنسا، منذ فرض حظر التجول في البلاد في إطار جهود الحد من انتشار المرض.

وحسب معلومات مجلة " ليفر إبدو" المتخصصة، فقد ارتفعت مبيعات المنصات الإلكترونية المختلفة بنسبة تراوحت بين 75 إلى 200%.

كانت وتيرة مبيعات الكتب الإلكترونية في فرنسا قبل أزمة كورونا، أبطئ من غيرها في بلدان أخرى.

وأفادت بيانات اتحاد الناشرين الفرنسيين (إس إن إي) بأن مبيعات الكتب الرقمية المبيعة في عامي 2018 و2019 بلغت ما يتراوح بين 4 إلى 5% من إجمالي مبيعات الكتب في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية مددت حظر التجوال الذي فرضته في السابع عشر من الشهر الماضي حتى الخامس عشر من أبريل الجاري.

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