وزيرة الدفاع الألمانية: الملابس الواقية محدودة لدى الجيش الألماني



صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب-كارنباور، بأن الجيش الألماني أيضا يعاني حاليا من نقص في معدات الوقاية.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه دي أر): "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة... وبخلاف ذلك فإننا نعاني بالطبع مثل الجميع حاليا من أنه لا يمكننا ملاحقة الاحتياج لأقنعة طبية حاليا مثلا بمعدل كاف كما أن الأفراد المختصين محدودون".

وأشارت الوزيرة إلى أن البحث عن مساعدة في الولايات يعد أمرا صعبا لأن هناك قصورا في هذه المواد وفي الأفراد أيضا في المستشفيات بالولايات.

يذكر أن الجيش الألماني بدأ قبل أسبوعين تقريبا توريد معدات مثل أقنعة طبية ومعاطف واقية إلى منطقة هاينسبرج بولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من أزمة انتشار وباء كورونا وكانت قد طلبت المساعدة بالفعل.