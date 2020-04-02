الداخلية تعيد 14 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة 14 سيارة مسروقة، وضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمو توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهمًا، عبارة عن " 11 بندقية آلية، 34 بندقية خرطوش، 14 طبنجة، 105 فرد محلي، 156 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 170 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 76 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 11 حادث سرقة سيارات، و157 قضية مخدرات بحوزة 173 متهمًا، ضُبط خلالها 41 كيلو مخدرات، 36 متهمًا هاربًا من مراقبة، 22 متهمًا لممارستهم البلطجة، 222 دراجة نارية مخالفة، 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة".

كما تم إعادة 14 سيارة مسروقة، وفحص 79 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المخدرات، تبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.