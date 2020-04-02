إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا المستجد

أصيب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أرفع مسؤول إيراني يصاب بالوباء.

وذكرت وكالة أنباء "آرنا» الإيرانية اليوم الخميس، أن الدائرة الإعلامية العامة بمجلس الشورى في إيران أعلنت اصابة رئيس البرلمان "علي لاريجاني" بفيروس كورونا.

وأوضحت الدائرة الإعلامية - في بيان اليوم - أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له رئيس البرلمان لتحديد اصابته بالفيروس، كانت إيجابية.

وأضاف البيان أنه نظرا للاتصالات المتكررة من جانب بعض النواب للاطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس الشورى، فقد خضع لاريجاني بعد مشاهدة بعض الأعراض (المرضية)، للفحص الطبي الذي أظهر اصابته بالفيروس، وبالتالي دخل الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل كانت الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى أعلنت - 31 مارس - إصابة 23 من إجمالي 100 نائب كانوا قد خضعوا لفحص كورونا، بهذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2875 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3160 شخصا، فيما تجاوزت الإصابات 50 ألف شخص.