تعقيم وتطهير 1177 منشأة ضمن مبادرة «إيد واحدة ضد كورونا» في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 1177 منشأة وموقع بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات ومساعدات لعدد 4098 مستفيدًا، فضلاً عن توعية المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إيد واحده ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة الشهر الماضي، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.

وأوضح "الأنصارى"، أنه تم تطهير وتعقيم 173 موقعًا ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتطهير وتعقيم 115 موقعًا ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلًا عن توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا، أما في مركز ومدينة سنورس بلغ عدد المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها 195 موقعًا ومنشأة، بجانب توعية المواطنين بمختلف قري المركز.

وفي مركز ومدينة أبشواي تم تطهير وتعقيم 217 موقعًا ومنشأة، وتوعية المواطنين من خلال المقابلات الشخصية واستخدام المكبرات الصوتية، فيما تم تطهير وتعقيم 129 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتطهير وتعقيم 348 موقعًا ومنشأة بمركز ومدينة يوسف الصديق، فضلًا عن توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد محافظ الفيوم، استمرار فعاليات مبادرة "إيد_واحدة_ضد_كورونا" حتى يتم تعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة في أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.