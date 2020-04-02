تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي في فبراير الماضي

تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي في شهر فبراير الماضي إلى 983 مليون دولار، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

وذكرت وكالة الإحصاء الكندية في تقريرها اليوم الخميس أن بيانات التجارة الخارجية لا تظهر أن جائحة "كوفيد 19" تركت تأثيرا رئيسيا على التبادل التجاري في فبراير، وإن كان التبادل مع الصين قد تأثر بها.

وكانت بيانات وكالة الإحصاء الصادرة قبل شهر قد كشفت عن ارتفاع العجز التجاري إلى 1.47 مليار دولار في يناير.

وتفيد البيانات الصادرة اليوم بأن القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ارتفعت بنسبة 0.5% في فبراير إلى 48.3 مليار دولار. أما حجم الصادرات فارتفع بنسبة 2.7%.

وارتفعت قيمة الصادرات في ثمانية من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.

وارتفعت قيمة الصادرات في قطاع الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع غيارها بنسبة 18.5%، مدفوعة بارتفاع الصادرات من الطائرات بنسبة 46.8% لتبلغ أعلى مستوى لها في خمس سنوات، لاسيما بفضل الارتفاع في الصادرات من الطائرات الخاصة. وتراجعت قيمة الواردات في 7 من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء. وسجل تراجع بنسبة 16% في قيمة الواردات من منتجات الطاقة، لاسيما بسبب تراجع واردات النفط الخام في الولايات المتحدة.