

وجهت وزارة الصحة والسكان بعض النصائح للمواطنين عند التسوق لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

- اختيار وقت غير مزدحم للتسوق فيه، وتعقيم اليدين قبل الدخول وبعد الخروج للتسوق، مع عدم لمس الوجه خلال التسوق.

- الحفاظ على مسافة لا تقل مترا بين الآخرين، مع عدم لمس المنتجات التي لن تشتريها، والدفع باستخدام بطاقة الائتمان قدر الإمكان، وغسل الخضراوات والفواكه جيدا، وغسل اليدين قبل وبعد التسوق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، ووفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.