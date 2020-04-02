مدرب ومسؤولو برايتون الإنجليزي يخفضون رواتبهم لمساعدة موظفي النادي

أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن جراهام بوتر المدير الفني للفريق أقدم على خطوة مميزة طواعية بتخفيض راتبه لمدة ثلاثة شهور دعما لموظفي النادي في ظل توقف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وذكر برايتون في بيان له اليوم الخميس أن بوتر تنازل عن جزء من راتبه لأشهر أبريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين.

ولم يكن بوتر وحده من قام بتخفيض راتبه، بل شاركه في ذلك كل من بول باربر الرئيس التنفيذي للنادي ودان أشوورث المدير التقنيللنادي.

وأضاف الموقع الرسمي للفريق أن قرار الثلاثي بخفض رواتبهم يأتي في إطار جهود النادي ورئيسه توني بلوم في احتواء الأزمات الناجمة عن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وقال باربر : "ما فعلناه اليوم كان محاولة منا لمساعدة بلوم (رئيس النادي) في التأكد من عدم معاناة أي من موظفي النادي من نقص في راتبه أو أي أزمة أخرى.