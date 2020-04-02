مقتل 3 عناصر حوثية خلال عملية عسكرية للقوات اليمنية في محافظة الحديدة

شنت قوات بحرية تابعة للجيش اليمني عملية عسكرية قبالة ميناء "اللحية" شمال محافظة الحديدة غربي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل قيادي حوثي واثنين من عناصر الميليشيات.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري قوله، "إن قوات من التشكيل البحري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، نفذت عملية ناجحة بالقرب من جزيرة حمر الواقعة قرب ميناء اللحية إثر رصد زوارق تابعة لميليشيات الحوثي"، مشيرا إلى أن القوات اقتربت من أحد الزوارق وطلبت منه التوقف للتفتيش، فبادر من كان على متنه بإطلاق النار على الجنود لتندلع الاشتباك التب أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين كانوا على متن القارب بينهم القيادي "أبو عقيل"، فيما سلم الرابع نفسه.

وأوضح المصدر العسكري أن القوات تمكنت من السيطرة على الزورق وعثرت بداخله على قطع أسلحة متوسطة وخفيفة.