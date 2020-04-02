عاملان نظافة يعثران على مبلغ مالي كبير بالإسكندرية



تسلم قسم شرطة ثالث المنتزه، التابع لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مبالغ مالي كبير، عثر عليه عاملان نظافة، تابعان لشركة نهضة مصر، داخل خط فرز الشركة، الكائن في منطقة المنتزه شرقًا.

وروى العاملان، أحمد رمضان السيد، ووائل محمد إبراهيم، في محضر التسليم للشرطة، أنهما أثناء قيامهما بالعمل على أحد خطوط الفرز الموجودة داخل مصنع المنتزه لتدوير القمامة، تفاجئا بوجود كيس ذا محتوى غريب، وبفتحه عُثر على المبلغ المالي، فأخبرا المدير، الذي أخطر بدوره إدارة الشركة.

وعلى الفور تم التواصل مع قسم شرطة ثالث المنتزه، بقيادة العميد شادي الإسلام زغلول، حيث توجه الرائد أحمد الديب، رئيس مباحث القسم، رفقه قوة أمنيه إلى مقر المصنع، لاستبيان حقيقة الأمر، وقام بتسلُم الكيس بمحتوياته المالية.

تحرر محضر إداري بالواقعة، وجارِ عرض المبلغ على النيابة العامة ووضعه تحت تصرفها.