بوتين: سنبحث مع الشركاء في «أوبك» والولايات المتحدة انخفاض أسعار النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يبحث انخفاض أسعار النفط مع الشركاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والولايات المتحدة.

وقال بوتين- خلال لقائه أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرانس)- : "بالطبع، لقد انخفضت أسعار سلعتنا التصديرية الرئيسية انخفاضا كبيرا جدا وخطيرا وعميقا، ونحن نبحث هذا الأمر مع الزملاء هنا داخل البلاد وعلى المستوى الدولي مع الشركاء في منظمة أوبك، وبحثناه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "هذا الأمر يقلق الأمريكيين أيضاً، لأن ربحيتهم من إنتاج النفط الصخري في تباين وفقاً لتقديرات مختلفة نحو 40 دولارا للبرميل، لذا يعد هذا اختباراً صعباً أيضاً للاقتصاد الأمريكي".

يُشار إلى أن الأسواق العالمية وخاصة سوق النفط شهدت هبوطاً حاداً على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، إذ بلغت الإصابات أكثر من 887 ألف شخص في 180 بلداً وإقليماً على الصعيد العالمي، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 44 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 185 ألف شخص.