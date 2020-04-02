الحكومة السودانية: نسعى لحسم ما تبقى من ملفات السلام

قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام محمد حسن عثمان التعايشي، إن الوفد يسعى بكل ما في وسعه لحسم ما تبقى من ملفات السلام بما يفتح الفرص أمام البناء والتنمية وإنهاء الحروب وأسبابها نهائيا وإعلان 2020 عام إسكات الحرب للأبد.

وأضاف التعايشي - في بيان اليوم الخميس - "حرصا من جميع الأطراف على ضرورة التعجيل بحسم ملف السلام واستغلال الظروف السياسية المواتية للوصول إلى سلام شامل في أقرب وقت ممكن؛ توصلنا في وفد حكومة السودان مع شركائنا في الجبهة الثورية السودانية وفريق الوساطة من حكومة جنوب السودان على ضرورة مواصلة الحوار حول الموضوعات العالقة في مساري دارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) والقضايا القومية عبر الحوار غير المباشر".

وأوضح أن وفد الحكومة تسلم قائمة من الموضوعات التي يعمل الآن للرد عليها خلال 72 ساعة، لافتا إلى أنه بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العديد من دول العالم فإن خيار الحوار غير المباشر وسيلة ممكنة لتكملة موضوعات السلام مع الجبهة الثورية، خاصة وأن الموضوعات المتبقية ليست بالقضايا المعقدة.

وأكد التعايشي أن كل الموضوعات والمشكلات المرتبطة بجذور الصراع وجدت حظها من النقاشات الأولية، وتم التوافق حولها، وتبقت فقط القضايا المرتبطة بنسب قسمة السلطة والثروة والقضايا ذات الخصوصية.

وكانت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان أعلنت عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اعتبارا من اليوم بمدينة جوبا.