 زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق تايوان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق تايوان

تايبيه - د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 11:17 ص
ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة سواحل جنوب شرق تايوان، صباح اليوم، وفقًا لمكتب الأرصاد المركزي في الجزيرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، بحسب ما أورده موقع"فوكس تأيوان" الإخباري.

وقال المكتب إن مركز الزلزال يقع في البحر، على بعد حوالي 2ر29 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 1ر24 كيلومترًا.

وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.

يشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في زلزال ضرب جنوبي تايوان عام 2016، كما قتل زلزال آخر أكثر من ألفي شخص في عام 1999.

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