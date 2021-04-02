إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم، برفقة الاستاذ خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، عددا من الأماكن المتوقع إقامة شوادر أهلا رمضان بها، بهدف اختيار تلك المواقع والاتفاق على وآلية العمل.

وأكدت المغربي، أن العمل يجري على قدم وساق لتسهيل وسرعة إنشاء منافذ بيع السلع الرمضانية ومعارض أهلًا رمضان بمدينة سفاجا، حيث من المنتظر إقامة شاردين وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأوضحت رئيس مدينة، أن كل السلع الرمضانية واللحوم متوفرة بمعارض رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة، حتى لا يستغل التجار المواطنين، خاصة أن هناك سلعًا خاصة بالشهر الكريم مثل الياميش والبلح تختلف أسعارها من مكان لآخر، حيث تسهيل الإجراءات وقبول إنشاء شوادر خاصة للسلع الرمضانية بمعرفة التجار.

وأضافت المغربي أن أصحاب المحال يقيمون شوادر أمامهم لعرض السلع الخاصة برمضان، وهناك ضوابط مهمة لتنظيم إنشاء تلك الشوادر، مؤكدًا أنه سيتم التصدى بكل شدة للشوادر المخالفة للشروط والضوابط، والمعطلة للطرق، خاصة المحاور والميادين والشوارع المهمة.