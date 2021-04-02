بنجلاديش: القبض على شخص بعد نشره مقطع فيديو يسخر فيه من رئيسة الوزراء

ألقت السلطات في بنجلاديش، القبض على شاب بعد أن سخر في مقطع فيديو من رئيسة الوزراء ونظيرها الهندي.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة، إن الشاب (19 عاما) قام بتحميل فيديو محاكاة ساخرة لأغنية شائعة في البلاد مع صور رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع فيسبوك.



وصادرت الشرطة الهاتف الخلوي للشاب وأزيل الفيديو بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي.



وقال المتحدث باسم الشرطة إن الرجل حمل الفيديو بقصد إثارة العداء والفوضى.



وأوضح المتحدث أن من الممكن توقيع عقوبة على هذا الشاب تصل إلى السجن سبع سنوات.



جاء الاعتقال في أعقاب فترة وجيزة من زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي، هندوسي الديانة، إلى بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة.



وقتل عدة أشخاص في احتجاجات عنيفة نظمها نشطاء إسلاميون ضد الزيارة.



ويتعرض مودي لانتقادات لاتباعه سياسات ضد مصالح الأقلية المسلمة في بلاده.