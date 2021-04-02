 25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا - بوابة الشروق
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25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

زياد الميرغني
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 1:47 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، استعدادا لملاقاة سيراميكا كليوباترا غدًا السبت بإستاد الإسماعيلية، في إطار الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

القائمة ضمت 25 لاعبا وجاءت كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع: حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، محمد عمار، مروان صحراوى، عبد الله جمعة، محمد بيومى، مصطفى فارس.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، مدحت فقوسة، زياد طارق، نادر رمضان، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مدبولي.

خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.


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