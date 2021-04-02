سندس حشانة: «سيدات يد الأهلي» قدم عرضًا قويًّا أمام الشمس واستحق لقب بطولة المنطقة

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أكدت سندس حشانة، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الشمس، ونجح في حصد بطولة منطقة القاهرة عن جدارة واستحقاق.

وقالت سندس حشانة إن لاعبات فريق سيدات يد الأهلي كان لديهن إصرار شديد على التتويج بالبطولة رغم نتيجة الشوط الأول وتقدم الشمس بفارق هدفين.

وأوضحت أن اللاعبات بذلن قصارى جهدهن من أجل الفوز بالبطولة، رغم تأثر الفريق بالإجهاد الشديد بسبب تلاحم المباريات في الدوري وبطولة المنطقة.

وأشادت اللاعبة بالجهاز الفني لـ«سيدات يد الأهلي» بقيادة يحيى يوسف وجميع لاعبات الفريق وحرصهن على إسعاد جماهير الأهلي.

واختتمت سندس حشانة تصريحاتها بالتأكيد أن الهدف القادم لفريق سيدات يد الأهلي هو الفوز ببطولة الدوري وتحقيق الثلاثية، بعد التتويج ببطولتي الكأس ودوري منطقة القاهرة.