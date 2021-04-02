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انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:21 ص

بدأ تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ قليل بمقر نادي المعلمين بالجزيرة، إذ ينتخب الصحفيون اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

وتجرى الانتخابات بمقر نادى المعلمين بالجزيرة فى مكان مفتوح حرصا على قواعد التباعد الإجتماعى كإجراء احترازى منعا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق بشارع عبدالخالق ثروت لإقامة الانتخابات فيه.

يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المحدد بمقر النادى، وعقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

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